Эксклюзив 25 декабря 2022, 18:54 Пожар произошел в Московском международном доме музыки — источник Источник «360»: пожар вспыхнул в Московском доме музыки на Космодамианской набережной РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в Московском международном доме музыки на Космодамианской набережной в Замоскворечье. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По его данным, возгоранию присвоили ранг 1-БИС. Дом музыки находится в доме 52, строение 8.

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Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. Официально эти данные пока не подтверждены.

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