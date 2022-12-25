25 декабря 2022, 18:54
Пожар произошел в Московском международном доме музыки — источник
Источник «360»: пожар вспыхнул в Московском доме музыки на Космодамианской набережной
Пожар вспыхнул в Московском международном доме музыки на Космодамианской набережной в Замоскворечье. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.
По его данным, возгоранию присвоили ранг 1-БИС. Дом музыки находится в доме 52, строение 8.
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Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. Официально эти данные пока не подтверждены.
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