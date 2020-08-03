Пожар произошел в московской больнице имени Пирогова

Пожар вспыхнул в одном из подвальных помещений больницы имени Пирогова в Москве. Сотрудники медучреждения смогли самостоятельно потушить возгорание, поэтому не стали вызывать пожарных. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь заметили ночью 3 августа в подвальном помещении, сообщил «360» информированный источник. Во время пожара в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова сгорело 20 системных блоков с мониторами и другая аппаратура. На фотографиях видны сгоревший чайник и часть обгоревшей стены.

Во время возгорания в больнице сработали датчики пожарной сигнализации. В подвальных помещениях приемного отделения было задымление. Охранникам удалось самим потушить огонь, поэтому вызывать пожарную бригаду не стали. В результате инцидента никто не пострадал.