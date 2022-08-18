Пожар произошел в многоквартирном доме во Владимирской области

В поселке фабрики имени Войкова (округ Муром) во Владимирской области произошел пожар в доме № 28. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, огонь успел распространиться на площади в три квадратных метра в одной из квартир дома. На место ЧП прибыло три единицы техники и 11 человек личного состава МЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В настоящий момент устанавливаются точные причины возгорания.