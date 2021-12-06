Пожар произошел в многоквартирном доме в Музыкальном микрорайоне Краснодара

В Музыкальном микрорайоне Краснодара ночью 6 декабря произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Звонок на пульт диспетчера поступил от жителей дома после часа ночи. Они рассказали, что в многоквартирном доме по улице Прокофьева загорелась квартира. К моменту прибытия пожарных, огонь успел распространиться на площади шесть квадратных метров.

В 01:25 спасателям удалось локализовать очаг, а в 01:27 пожар был полностью потушен. Есть ли пострадавшие, не уточняется.