Пожар произошел в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошел пожар. Там загорелась многоэтажка. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«В результате пожара пострадал один человек», — рассказали в ведомстве.

Пожар произошел на улице Артюхиной в районе Текстильщики. Огонь образовался в одной из квартир на шестом этаже. Также он затронул балконы шестого и седьмого этажей. 10 человек эвакуировали.

Ранее в панельной пятиэтажке Кингисеппского района Ленинградской области произошел взрыв, а после началось возгорание. В огне погиб пенсионер.