Пожар произошел в многоэтажке в Печатниках

Пожар начался в квартире на последнем этаже высотки в Печатниках. Спасатели уже потушили огонь. Во время ЧП никто не пострадал. Как рассказали «360» в пресс-службе столичного МЧС, из дома эвакуировали 20 человек.

«На улице Полбина происходило возгорание, в одной из квартир жилого дома №42. Горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 10:08», — рассказали в ведомстве.

Для безопасности эвакуировали 20 человек. Их разместили в соседних подъездах. Информации о причинах пожара пока нет.