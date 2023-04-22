Происшествия 22 апреля 2023, 07:26 Пожар произошел в металлическом цехе по утилизации отходов в Люберцах МЧС: в Люберцах загорелся металлический цех по утилизации отходов

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Пожар произошел в металлическом цехе по утилизации отходов (пластика, резины) неподалеку от деревни Машково Люберецкого городского округа Московской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МСЧ по региону.

Пресс-служба МЧС

Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. В 06:12 возгорание удалось локализовать. Угроза соседним строениям отсутствует.

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В тушении участвуют 38 человек и 11 спецмашин. О пострадавших не сообщается.

ГУ МЧС по Подмосковью поделилось кадрами с места происшествия. На фото и видео попали открытый огонь и густой дым.

В соцсетях также есть фотографии очевидцев. Они отмечали, что столб дыма виден за несколько километров.

Накануне вечером, примерно в 20:00, в Красноярске на улице Марии Цукановой загорелось складское помещение с пивным оборудованием. Огонь охватил территорию в 1,6 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. Локализовать его удалось около 22:30. Спасателям удалось помешать огню перекинуться на соседний жилой дом. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте трудились 54 человека, при тушении использовались 12 единиц техники.