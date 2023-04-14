14 апреля 2023, 15:55
Пожар произошел в медклинике на северо-востоке Ижевска
Возгорание медицинской клиники произошло в Устиновском районе города Ижевска. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.
По предварительным данным, огонь охватил трехэтажную пристройку к жилому дому, в которой располагалось медицинское учреждение. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, специалисты выясняют причины произошедшего.
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Удмуртия
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