Пожар произошел в лесу возле рабочего поселка Нахабино в Подмосковье

В лесу возле городского поселка Нахабино в Подмосковье произошел пожар. Как сообщили «360» в МЧС по Московской области, там горят порубочные остатки.

Видео пожара появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что полыхают сухие ветки, сложенные на земле. Повсюду летят искры, лес заволакивает дымом. Тушение пожара уже началось, очаг горения поливают из шлангов.

В МЧС уточнили, что огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Нахабино — рабочий поселок в городском округе Красногорск. Он находится на Волокамском шоссе, примерно в 16 километрах от МКАД.

В Первоуральске Свердловской области эвакуировали пациентов ковидной больницы. Причиной всему стал пожар, который вспыхнул в лесу около госпиталя.