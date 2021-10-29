Пожар произошел в Ленинградской области. Погиб человек

Пожар произошел в поселке Кикерино Волосовского района Ленинградской области. В результате возгорания погиб пенсионер. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о пожаре поступила около семи утра. О том, что в поселке загорелся дом, спасателям рассказала местная жительница. Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, в 11 утра в доме обнаружили труп 73-летнего хозяина жилья. Тело направили в морг. Там специалисты выяснят причину смерти.