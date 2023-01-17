Эксклюзив 17 января 2023, 06:33 Пожар произошел в ландшафтном парке «Митино» Пожар в ландшафтном парке «Митино» в Москве потушили на площади 40 квадратных метров РИА «Новости»

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Ночью в Москве произошел пожар. Загорелось каркасно-металлическая постройка в ландшафтном парке «Митино», огонь перешел на 40 квадратных метров, рассказал источник «360».

Спасателей вызвали в 03:23, они выехали на место и оценили обстановку. Загорелись лакокрасочные материалы в каркасно-металлическом строении размером 5 на 15 метров. Огонь потушили к 04:12 на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал. Причину пожара собеседник не назвал, ее выяснят специалисты.

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Ранее в Москве госпитализировали 13-летнего подростка. Он гулял с друзьями во дворе жилого дома на Щелковском шоссе и, по его словам, нашел некое пиротехническое изделие. Ребята решили его запустить, и мальчик получил травму. Прокуратура Восточного административного округа начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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