Пожар произошел в лаборатории на территории «Сколково»

Одна из лабораторий на территории инновационного центра «Сколково» загорелась. Речь идет о помещении площадью 100 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар начался на Большом бульваре в доме 42, строение 1. По предварительным данным, людей в здании быть не должно. Огонь потушили, никто не пострадал. Над ликвидацией возгорания работали сотрудники МЧС и пожарная команда самого центра.

Сейчас экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что огонь распространился на втором этаже на территории 20 квадратных метров. Внутри самой лаборатории располагались полимерные материалы, уточнили в ТАСС.

Ранее крупный пожар рядом с Москвой разгорелся в Серпухове, все произошло 17 ноября на производстве. Огонь удалось локализовать, никто не пострадал, несмотря на большую площадь возгорания.