Пожар произошел в квартире на востоке Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дома в Восточном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Огонь вспыхнул в квартире по улице Байкальской в доме № 17 на втором этаже. В квартире, по информации источника «360», обнаружен один погибший и один пострадавший. Сейчас ему оказывается реанимационная помощь.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 15 квадратных метров. О причинах пожара и личности погибшего пока ничего не известно. Данных о других пострадавших пока не поступало.

Накануне вечером пожар начался в подвале жилого дома на улице Беговой на севере Москвы. Прибывшие пожарные увидели, что из подвала идет густой дым. Началась эвакуация жителей дома. В общей сложности из здания вывели 50 человек. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. По предварительным данным, огонь полыхал на площади в 25 «квадратов»