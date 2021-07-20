Пожар произошел в квартире жилого дома в Москве

Пожар произошел в квартире в столичном районе Свиблово, рассказал «360» источник в экстренных службах. Он уточнил, что в огне погиб один человек.

Возгорание произошло в квартире по улице Седова, в доме № 17 корпус 1. В МЧС подтвердили факт пожара.

Подразделения выезжали по заявке в 22:19, сообщили «360» в пресс-службе ведомства. По прибытии было установлено, что возгорание произошло на первом этаже жилого дома. Горели вещи и мебель. Площадь пожара составила около 15 «квадратов».

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 22:45. При этом о погибшем они не сообщили — только о пострадавшем.

«К сожалению, есть один пострадавший», — сообщил представитель МЧС. Спасено было три человека, уточнили в ведомстве.

Накануне в городе Иваново загорелась крыша многоквартирного дома. На место прибыли 44 пожарных, к этому моменту огонь охватил около 150 квадратных метров. Специалистам удалось справиться с возгоранием за час. Пострадавших нет, однако крыша дома сильно повреждена, ей потребуется ремонт.