Происшествия 03 апреля 2023, 13:47 Пожар произошел в квартире в центре Ставрополя

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Возгорание квартиры произошло в жилом комплексе «Шоколад» в Ленинском районе города Ставрополя. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру на последнем этаже дома. Общая площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

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Отмечается, что из горящего здания эвакуировали 43 жильцов, при пожаре никто не пострадал.