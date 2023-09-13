Эксклюзив 13 сентября 2023, 18:38 Пожар произошел в квартире в центре Москвы Квартира загорелась в Мукомольном проезде в Москве РИА «Новости»

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На третьем этаже жилого дома в Мукомольном проезде в Москве загорелась квартира. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Сигнал о пожаре в пятиэтажке поступил в 18 часов. К месту прибыли специальные городские службы.

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По словам источника, из окон квартиры шел густой черный дым. Его удалось локализовать на площади в пять квадратных метров. Пострадавших нет. О причинах пожара не сообщалось.

Ранее стало известно о том, что в Улан-Удэ задержали местного жителя, который поджег дом своей бывшей возлюбленной с двумя детьми. Женщина рассталась с ним из-за его пьянства и безделья.