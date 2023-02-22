Происшествия 22 февраля 2023, 12:29 Пожар произошел в квартире на юго-востоке Петербурга

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Возгорание трехкомнатной квартиры произошло в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Огонь охватил одну из квартир дома на Окуловской улице поселка Шушары. Общая площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 17 сотрудников МЧС.

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По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

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