Пожар произошел в крестильне на территории петербургского храма

Уточняется, что сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 05:25. Предположительно, пожар начался в помещении трапезной. Далее огонь распространился на чердак крестильной комнаты. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание в 07:35.

В трапезной огонь охватил 20 квадратных метров, на чердаке пожар распространился на площадь 30 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал.