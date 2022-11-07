Пожар произошел в Красногвардейском районе Петербурга | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 19:09 Пожар произошел в Красногвардейском районе Петербурга

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе было зафиксировано возгорание. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Реклама

По данным издания, пожар произошел в одном из домов на улице Потапова. Внутри здания загорелся мусор. Огонь охватил площадь в 30 «квадратов». К тушению привлекли девять спасателей и две единицы спецтехники. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.