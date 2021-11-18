Пожар произошел в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге

Произошел пожар в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Возгорание распространилось на площади два квадратных метра. Огонь потушили спустя полчаса после обращения к специалистам. На место происшествия прибыли 20 пожарных.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Погиб пенсионер. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за непотушенной сигареты.