18 ноября 2021, 13:42
Пожар произошел в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге
МЧС: пожар в коммунальной квартире Петербурга потушили за полчаса
Произошел пожар в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.
Возгорание распространилось на площади два квадратных метра. Огонь потушили спустя полчаса после обращения к специалистам. На место происшествия прибыли 20 пожарных.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Погиб пенсионер. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за непотушенной сигареты.