Пожар произошел в Колпинском районе Петербурга | 360°

24 октября 2022, 13:27
Пожар произошел в Колпинском районе Петербурга
Вечером в воскресенье, 23 октября, в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелось одноэтажное здание. Об этом написали «Невские новости».
Как уточнили в региональном управлении МЧС, на тушение прибыло 25 человек личного состава и пять спецмашин. Огонь удалось локализовать менее чем через час.
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В сообщении ведомства говорится, что производственное здание размером 10×15 метров выгорело по всей площади. Информации о пострадавших не поступало.
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