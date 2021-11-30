Пожар произошел в киноцентре «Современник» в Иванове

В вентиляционной шахте киноцентра «Современник» в Иванове произошел пожар. Там загорелся мусор. На место происшествия выехала бригада спасателей. Об этом сообщил «Царьград».

К киноцентру прибыли 39 пожарных и 13 единиц специальной техники. Сотрудникам МЧС удалось оперативно определить очаг возгорания и ликвидировать пожар. Огонь не успел распространиться больше, чем на один квадратный метр.

Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняется, как неэксплуатируемом здании возник огонь.