Кинотеатр «Пять звезд» эвакуировали из-за пожара в соседнем здании на Новокузнецкой. Видео

В Москве эвакуировали кинотеатр «Пять звезд» на Новокузнецкой из-за пожара в соседнем здании. Возгорание произошло в одном из кафе.

На место происшествия приехали две пожарные машины. Людей из здания кинотеатра срочно эвакуировали.

«В 11:15 пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: переулок Б. Овчинниковский, дом 10, где произошла вспышка жировых отложений в вытяжке административного здания с последующим горением на площади три погонных метра», — сообщили «360» в МЧС.

Вспышку, по словам сотрудника ведомства, ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Из здания в целях безопасности администрацией были выведены около 200 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Кинотеатр находится в Большом Овчинниковском переулке, 16, в торговом центре «Аркадия», на третьем этаже.