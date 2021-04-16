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    16 апреля 2021, 11:26

    Кинотеатр «Пять звезд» эвакуировали из-за пожара в соседнем здании на Новокузнецкой. Видео

    Дарья Новая, Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    В Москве эвакуировали кинотеатр «Пять звезд» на Новокузнецкой из-за пожара в соседнем здании. Возгорание произошло в одном из кафе.

    На место происшествия приехали две пожарные машины. Людей из здания кинотеатра срочно эвакуировали.

    «В 11:15 пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: переулок Б. Овчинниковский, дом 10, где произошла вспышка жировых отложений в вытяжке административного здания с последующим горением на площади три погонных метра», — сообщили «360» в МЧС.

    Вспышку, по словам сотрудника ведомства, ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

    Из здания в целях безопасности администрацией были выведены около 200 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

    Кинотеатр находится в Большом Овчинниковском переулке, 16, в торговом центре «Аркадия», на третьем этаже.