Происшествия 21 марта 2023, 12:17 Пожар произошел в керлинг-центре во Владивостоке

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Во Владивостоке накануне загорелось здание строящегося керлинг-центра. До прибытия пожарных огонь успел распространиться на площади около 100 квадратных метров. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Пожар вспыхнул в ночное время суток. Как уточнили в ведомстве, в здании загорелся утеплитель.

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Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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