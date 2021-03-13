Пожар произошел в Карачаево-Черкесии. Пострадали пять человек

В городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии произошел взрыв газа. В республиканском управлении МЧС в комментарии «360» не подтвердили информацию о взрыве, но сообщили, что произошел пожар. Пострадали пять человек, на место выехала пожарная служба.

«Никакую информацию я не могу подтвердить, наши подразделения выехали на возгорание», — сообщил представитель экстренной службы.

По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на региональный главк МВД, в субботу, в 11:38, в Усть-Джегуте, в нежилом помещении, в котором располагался пункт выдачи посылок компании Wildberries, произошел взрыв газа, который привел к пожару. Пострадала 41-летняя собственница помещения, а также еще трое женщин и один 68-летний мужчина.

Утром в субботу в Москве один человек погиб в результате пожара, который произошел в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На место выехали сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства выясняются.