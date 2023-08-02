Происшествия 02 августа 2023, 15:08 Пожар произошел в кафе на востоке Москвы АГН «Москва»: кафе «Лесной уют» загорелось в столичном районе Измайлово РИА «Новости»

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Пожар в отдельно стоящем кафе «Лесной уют» произошел в московском районе Измайлово 2 августа. Его удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Сигнал поступил на пульт диспетчера в 13:16. Сотрудники МЧС срочно отправились к отдельно стоящему кафе по адресу Народный проспект, дом 17, строение 24.

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Когда пожарные прибыли на место, с крыши постройки шел черный дым. Пожар локализовали в 14:21.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит возгорание в отдельно стоящем кафе. Принятыми мерами в 14:21 пожар локализован. Людей внутри здания нет. Информации о пострадавших не поступало. Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

Ранее в Люберцах произошел пожар на строительной базе. Он не привел к превышению загрязняющих веществ в воздухе.