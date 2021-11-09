Пожар произошел в кафе на Садовой улице в Петербурге

Пожар произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Садовой улице в доме 67. Там загорелось кафе, которое располагалось на первом этаже. Об случившемся сообщили «Невские новости».

Ситуация произошла в ночь на 9 ноября. Очевидцы пожара сняли видеоролик и опубликовали его на портале «Мегаполис». На видеоролике видно, как спасатели занимаются тушением возгорания. При этом людей, проживающих на верхних этажах, пришлось эвакуировать.

Сотрудники полиции также прибыли на место происшествия. На данный момент они уточняют информацию о пострадавших, а также выясняют обстоятельства случившегося.