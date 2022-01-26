Пожар произошел в известном московском клубе

В Москве во вторник, 25 января, произошло возгорание в музыкальном заведении. По данным источника «360» в экстренных службах, речь идет о популярном клубе «Китайский летчик Джао Да», который находится по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1. Там загорелся фритюр.

Площадь, охваченная огнем, оказалась небольшой — один квадратный метр. Однако эвакуация из помещения все равно потребовалась. В результате клуб оперативно покинули 25 человек. Не сообщается, пострадал ли кто-то во время возгорания.

Музыкальный клуб «Китайский летчик Джао Да» открыли еще в 1999 году. Там проводят концерты и спектакли, мероприятия для детей и встречи с интересными людьми. Позже появились еще два таких заведение — одно в Санкт-Петербурге, другое в Черногории.