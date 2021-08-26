Пожар произошел в Ижевске. Загорелись дом и баня

На улице Азина в Ленинском районе Ижевска произошел пожар. Огонь охватил частный деревянный дом, а также прилегающую к дому баню. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание произошло в четверг, 26 августа. Из-за пожара движение транспорта было затруднено. Ликвидировать возгорание удалось в 13:05. Информации о пострадавших не поступало. Тушением пожара занимались 30 человек личного состава и 10 единиц техники. На данный момент специалисты устанавливают причины пожара.