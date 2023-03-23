Происшествия 23 марта 2023, 15:10 Пожар произошел в историческом здании в Самаре

Читать 360tv в

В Самаре спасатели ликвидировали пожар в историческом доходном доме купца Челышева, который был построен в 1899 году. Об этом написал сайт newizv.ru.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, к ликвидации пожара было привлечено 76 спасателей. Из горящего здания сотрудники ведомства эвакуировали 60 человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Реклама

Дом купца Челышева является одним из памятников культурного наследия федерального значения.

Реклама