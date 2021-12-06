Пожар произошел в исправительной колонии Новгородской области

Пожар произошел в исправительной колонии № 4 в Новгородской области 6 декабря. О случившемся сообщили в региональном МЧС, написала газета «Известия».

По данным телеканала РЕН ТВ, из-за произошедшего погиб один человек, еще пять пострадали. При этом 29 человек эвакуировали из здания.

По данным ТАСС, ЧП произошло из-за задымления. По его сведениям, эвакуированы 20 человек.

Огонь вспыхнул в одной из камер на первом этаже, причины возгорания не уточняются. Исправительное учреждение находится в городе Валдай.

Позже пожар удалось потушить. Информация о ликвидации возгорания появилась в СМИ около 08:00 по московскому времени. Стало известно, что все произошло в кладовой, сообщил Telegram-канал «112». Предварительной причиной случившегося назвали короткое замыкание.

По данным издания, четырех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.