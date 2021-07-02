Пожар произошел в Хосровском лесу в Армении

Старейший заповедник страны Хосровский лес загорелся в Армении. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Пожар распространился на семь тысяч квадратных метров. Бригада из 80 спасателей на протяжении уже двух дней пытается побороть огонь. Сотрудники заповедника также оказывают поддержку в тушении пожара.

В Хосровском лесу содержится 80 тысяч растений, занесенных в Красную Книгу Армении. Сотрудники спасательных служб предполагают, что возгорание произошло из-за аномально высоких температур. В данном регионе температура держится на отметке выше 40 градусов. Дождя не было больше месяца.