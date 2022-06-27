Пожар произошел в Энгельсе из-за телефона, стоявшего на зарядке

Пожар произошел в городе Энгельс. Сотрудники ГУ МЧС Саратовской области рассказали о причинах случившегося. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «СарИнформ».

Загоревшееся здание располагается на улице Молодежной на втором этаже пятиэтажного дома. На место происшествия приехали четыре пожарные бригады, которые ликвидировали возгорание.

Спасатели вывели из здания восемь человек. Еще семь смогли сами покинуть дом. По версии пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел из-за стоявшего на зарядке телефона.