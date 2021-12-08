Пожар произошел в двухэтажном доме в Севастополе

Двухэтажный дом загорелся в Севастополе. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМЧС по городу.

«По прибытии к месту огнеборцы установили: происходит пламенное горение двухэтажного частного дома. Ранг пожара определили как 1-БИС, в связи с чем были направлены дополнительные силы», — рассказали в ведомстве.

Огонь распространился на 100 квадратных метров. Никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.