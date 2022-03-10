Пожар произошел в двухэтажном доме в Санкт-Петербурге

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на улице Ломоносова произошел пожар. Там загорелся мансардный этаж в двухэтажном кирпичном доме, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:35 9-го марта. На место ЧП выехали 15 человек из личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Локализовать пламя им удалось к 01:07.

О том, есть ли пострадавшие, не сообщается. Причина пожара также неизвестна.