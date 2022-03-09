Пожар произошел в двухэтажном доме в городе Губкинский

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 8 марта произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на ГУ МЧС России по ЯНАО.

Прибывшие на место ЧП пожарные смогли потушить огонь только к 16:00 9 марта. В ликвидации возгорания участвовали 25 спасателей и семь пожарных машин. О том, есть ли пострадавшие, ничего не известно.

В паблике «Губкинский — город мечты» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что для размещения жильцов сгоревшего дома был подготовлен пункт временного размещения на 60 койкомест. Пострадавшим окажут материальную помощь.