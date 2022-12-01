Происшествия 01 декабря 2022, 14:28 Пожар произошел в доме во Владимирской области. Трех человек эвакуировали

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В поселке Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области накануне загорелся четырехэтажный дом. Об этом написал сайт «Владимирские ведомости».

По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, спасатели, прибывшие на место ЧП, увидели сильно задымленную нежилую квартиру, а также дым, который поднимался из кровли дома, сообщило ИА Nation News.

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В тушении огня принимали участие 19 человек личного состава МЧС и пять единиц техники. Из дома были эвакуированы четыре человека. Никто не пострадал.

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