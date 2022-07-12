Пожар произошел в доме в центре Москвы

Возгорание произошло в доме на Новинском бульваре в самом центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных органах. Информацию подтвердили в столичном главке МЧС.

По данным источника «360», все случилось в доме № 18, строение 1.

«Возгорание на балконе восьмого этажа, [площадь возгорания] — один метр квадратный. Далее — локализация», — сказал представитель ведомства.

Сведения о пострадавших не поступали.