Происшествия 02 февраля 2023, 06:01 Пожар произошел в доме российского конькобежца Кибалко в Новой Москве Telegram-канал «112»: пожар произошел в доме конькобежца Кибалко в Новой Москве РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в доме известного конькобежца, участника трех Олимпийских игр Александра Кибалко. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Огонь вспыхнул в коттеджном поселке в поселении Десеновское, указано в сообщении. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения со свечой и ароматической палочкой.

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Площадь пожара составила 20 квадратных метров. При происшествии никто не пострадал. Сейчас возгорание уже ликвидировано.

Как отмечается, Кибалко не проживает в этом доме, жилье он сдает в аренду.

Рано утром 1 февраля пожар произошел в двухэтажном доме на улице Чистопольская в Москве. По данным столичной прокуратуры, два человека погибли — их тела с ножевыми ранениями нашли спасатели. В одном из погибших узнали хозяина квартиры 1963 года рождения, личность другой жертвы предстоит установить. Возгорание происходило в одной из квартир на первом этаже на общей площади около 10 квадратных метров. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки и возбуждение уголовного дела за убийство.