Пожар произошел в доме под Севастополем

Накануне в одном из округов Севастополя произошел пожар. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным издания, вспыхнуло частное домовладение в Орлиновском муниципальном округе. Свидетели увидели огонь на чердаке дома, который расположен в зоне Южного берега. По прибытии на место спасатели установили, что загорелась часть чердака и комнаты. Пламя охватило площадь в 20 «квадратов». Огнеборцы потушили его. В результате никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.