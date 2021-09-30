Пожар произошел в доме на Запорожской улице в Санкт-Петербурге

В многоквартирном доме в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

Возгорание случилось в ночь на 30 сентября на Запорожской улице, 9. Помещение в двухкомнатной квартире охватил огонь. Он распространился по территории в 15 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 15 спасателей и три единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Ранее пожар произошел в общежитии Ярославского государственного технического университета. Эвакуировали 370 человек.