Пожар произошел в доме модельера Джорджо Армани

Пожар произошел в вилле модельера Джорджо Армани, расположенной на острове Пантеллерия. Мужчине пришлось экстренно покинуть здание. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание ANSA.

Все жители острова, среди которых находился знаменитый модельер, уехали из своих домов. Их эвакуировали с территории на лодках. Помимо Армани, среди эвакуированных находился бывший футболист Марко Тарделли и его девушка, телеведущая Мирта Мерлино. При этом девушка подчеркнула, что столь масштабный пожар произошел по причине намеренного поджога.

Ранее природные пожары в Рязанской области начали тушить в круглосуточном режиме. Такой информацией поделился глава МЧС Александр Куренков, который прибыл в проблемный регион. При этом политик подчеркнул, что ситуацию с пожарами может усугубить ветер. На данный момент там задействовали все силы МЧС. Кроме того, к работам привлекут добровольную пожарную охрану в случае экстренной необходимости.