Пожар произошел в доходном доме Шрейбера в Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга зафиксировано возгорание, пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пожар произошел на Захарьевской улице. Загорелся доходный дом Шрейбера, который называют клубным домом «Три грации». Отмечается, что он признан памятником регионального значения. По данным издания, вспыхнул утеплитель на площади в 20 «квадратов». К тушению привлекли 25 спасателей, которые локализовали возгорание почти через час.