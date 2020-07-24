Пожар произошел в детском лагере в Курганской области

Пожар произошел в загородном оздоровительном лагере Каргапольского района «Лесная Республика» Курганской области в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение деревянной веранды и кровли здания столовой», — пояснили спасатели.

Огонь распространился на площадь 300 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 13:17. На месте работали 35 человек и 17 единиц техники. Эвакуация людей не понадобилась. Погибших и пострадавших нет, информирует сайт Ura.ru.

В настоящий момент устанавливаются причины пожара.