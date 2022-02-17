Пожар произошел в четырехквартирном доме во Владимирской области

Жители Камешковского района Владимирской области обратились за помощью к спасателям во время пожара в четырехквартирном доме. Случилось это накануне на улице Луговой в поселке имени Красина, написал «Царьград».

По информации Главного управления МЧС России по области, сообщение о возгорании поступило в 15:38. На место ЧП сразу же выдвинулись 18 человек личного состава и семь спецмашин.

Вскоре после прибытия пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 180 квадратных метров и не дать перекинуться ему на соседнее здание. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.