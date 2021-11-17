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    17 ноября 2021, 19:36

    Пожар произошел в частном доме в Новосибирске

    ГУ МЧС: две пожарных машину тушили загоревшуюся дачу в Нововсибирске

    Дарья Морозова

    Произошел пожар в частном доме Новосибирска. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

    ГУ МЧС по региону уточнило, что загорелась дача. Другие подробности неизвестны. В тушении пожара принимали участие, по меньшей мере, две машины.

    Ранее в Красноярском крае во время пожара в частном доме погиб ребенок, еще четверо человек были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.