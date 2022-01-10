Пожар произошел в частном доме в Ломоносовском районе Ленобласти

В деревне Аропаккузи Ломоносовского района Ленобласти произошло возгорание в жилом доме. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области, случилось это в ночь на понедельник 10 января, написали «Невские новости».

Вместе с домом загорелась хозяйственная постройка. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь примерно за один час.

О том, если ли пострадавшие, не сообщается. Также ничего не известно о причинах пожара.