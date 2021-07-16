Пожар произошел в частном доме в Ленинградской области

В деревне Сярьги-2 Всеволожского района Ленинградской области вечером, 15 июля, произошел пожар. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, там загорелся частный дом и гараж. Об этом написали «Невские новости».

На место возгорания тут же приехали три пожарные машины и 12 спасателей. Уточняется, что огонь тушили около четырех часов. О пострадавших не сообщается.

Еще один пожар в этот же день произошел в Санкт-Петербурге в квартире, расположенной на улице Фрунзе. По данным местных СМИ, горела комната площадью 18 квадратных метров и коридор. В результате возгорания никто не пострадал.