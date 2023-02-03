Происшествия 03 февраля 2023, 15:23 Пожар произошел в частном доме под Пензой

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Возгорание деревянного частного дома произошло в селе Юлово Городищенского района Пензенской области. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, огонь охватил одну из квартир дома на улице Совхозной. Пламя распространилось на потолок в комнате, общая площадь возгорания составила один квадратный метр.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

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