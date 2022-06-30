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    30 июня 2022, 15:46

    Пожар произошел в частном доме под Новосибирском. Погибла женщина

    Оксана Лавнюженко

    В поселке Сузун Новосибирской области в результате пожара в частном доме погибла 38-летняя женщина. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службы региональных ГУ МЧС и СУ СКР.

    По информации ведомств, пожар произошел в ночь на 30 июня на улице Остальцова. До прибытия спасателей огонь успел распространиться на надворные постройки, а затем перекинулся на дом.

    По факту случившегося назначена проверка. В настоящий момент следователи выясняют точные причины пожара и гибели женщины. По версии местных жителей, поджог в доме мог устроить бывший сожитель погибшей.