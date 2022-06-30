Пожар произошел в частном доме под Новосибирском. Погибла женщина

В поселке Сузун Новосибирской области в результате пожара в частном доме погибла 38-летняя женщина. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службы региональных ГУ МЧС и СУ СКР.

По информации ведомств, пожар произошел в ночь на 30 июня на улице Остальцова. До прибытия спасателей огонь успел распространиться на надворные постройки, а затем перекинулся на дом.

По факту случившегося назначена проверка. В настоящий момент следователи выясняют точные причины пожара и гибели женщины. По версии местных жителей, поджог в доме мог устроить бывший сожитель погибшей.